È Mertens il jolly del Napoli: «Niente di grave con la Nazionale»

di Bruno Majorano

Con Sarri, quello dei cambi fissi e delle rotazioni inesistenti, il dodicesimo uomo del Napoli poteva scendere in campo una volta ogni due settimane, ovvero quando gli azzurri erano impegnati in casa e dalla loro si poteva schierare il pubblico del San Paolo. Ora che sulla panchina siede Carlo Ancelotti, però, le cose sono cambiate e allora il dodicesimo uomo del Napoli non è più solo figurato, bensì anche in carne ed ossa. Si tratta di Dries Mertens. Il belga, che con Sarri era stato prima il falso novo e poi il capocannoniere del Napoli, si sta ridisegnando un ruolo alle spalle di Milik e non solo.



Pochi dubbi attorno all'utilizzo di Mertens: per Ancelotti può essere la ventata di freschezza con la quale portare scompiglio nella retroguardia avversaria quando le partite sono più bloccate ed è necessario provare a invertire l'andamento. In realtà l'impatto di Mertens nelle prime tre gare di campionato è stato pressoché questo. Perché sia contro la Lazio che contro il Milan il suo zampino si è rivelato decisivo per completare le due rimonte. Contro il rossoneri, poi, il suo piattone destro è stato quello che ha regalato i tre punti agli azzurri: un gol prezioso per il Napoli quanto per Mertens che con un solo tocco ha detto all'allenatore «Ci sono anche io». Ma non è tutto.



