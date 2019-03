Mertens, la Cina è lontana: «Non ho disdetto l'affitto di casa»

Novanta minuti in campo ed una vittoria importante contro la Russia, per Dries Mertens ed il Belgio un ottimo avvio nelle qualificazioni al prossimo Europeo. «Stiamo facendo bene, anche stasera con tante assenze abbiamo fatto la nostra partita. Questo Belgio è forte, stiamo trovando il nostro gioco e credo si veda in campo, vediamo se riusciamo ad essere allo stesso livello del Mondiale».



Poi il pensiero va al Napoli, al prossimo match contro la Roma. «Sarà una partita complicata come sempre, dobbiamo continuare per la nostra strada come abbiamo fatto nell’ultima gara. Hazard-Sarri? Ne parliamo spesso, ma sono discorsi in generale per noi», ha detto a Sportmediaset, commentando anche le ultime parole del compagno Milik. «Io capitano? Sicuramente lui non voleva togliere fiducia a Insigne, voleva solo dire che io mi trovo bene con tutti nello spogliatoio, ma nel nostro gruppo ci sono tanti calciatori forti e bravi come Lorenzo o Callejon».



E il mercato, che non tramonta mai con l’ombra della Cina alle sue spalle. «Io ho un altro anno di contratto, dopo vediamo. Ma non ho nessun pensiero perché al proprietario di casa non ho detto nulla di nuovo», ha detto con un sorriso Dries. «Nel 2020 finirà il contratto e dopo vediamo, ma mi piace vivere a Napoli, ci sto bene».



© RIPRODUZIONE RISERVATA