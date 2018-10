Mertens-Milik, l'ultimo dubbio di Ancelotti per la sfida al Psg

di Roberto Ventre

Invitato a Parigi



Sono due gli ultimi dubbi di formazione di Carlo Ancelotti. Uno riguarda la punta centrale tra Milik e Mertens e l'altro Zielinski e Fabian Ruiz per un posto a centrocampo. Il tecnico in conferenza stampa ieri ha detto di essere orientato a confermare lo schieramento scelto contro il Liverpool. In questo caso giocherebbero Fabian Ruiz e Milik.



In difesa prevista la novità Maksimovic, l'ex difensore granata giocherebbe terzino destro proprio contro i reds così la difesa azzurra a tratti può trasformare a tre per contrastare i tre attaccanti francesi Cavani, Mbappè e Neymar. Da terzino sinistro rientra il terzino portoghese Mario Rui. A centrocampo torna Hamsik dal primo minuto, lo slovacco con questa presenza si avvicinerà al record assoluto di 511 presenze di Bruscolotti.

