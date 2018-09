Mertens, la Juve non ridimensiona: «Non cambia nulla, siamo grandi»

«È sempre difficile parlare a caldo. Abbiamo cominciato bene, loro hanno provato a ribaltarla e si è vista la qualità che hanno». Parola di Dries Mertens, protagonista azzurro allo Stadium, l’uomo che aveva siglato il vantaggio napoletano. «Abbiamo creato tanto, peccando solo in piccoli dettagli. La sconfitta non cambia nulla, è ancora presto per parlare di scudetto. Oggi ho visto una squadra che ha giocato bene, stiamo dimostrando di essere comunque una grande squadra e l’abbiamo fatto anche nelle ultime gare, dobbiamo continuare per questa strada».



Per l'attaccante belga, il Napoli dovrà limitare gli errori come quelli concessi stasera. «Contro una squadra forte come la Juventus non puoi sbagliare troppo, potevamo pareggiarla anche con l’occasione di Callejon e lì sarebbe stata un’altra partita. A volte sbagliamo alcune cose che non possiamo permetterci».

