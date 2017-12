Il Napoli torna al passato sul web: Mertens e Reina come Diego e Garella

di Gennaro Arpaia

Passato e presente che si fondono, due squadre lontane nel tempo ma che suscitano negli occhi dei tifosi che guardano emozioni simili. Il Napoli del 1986/87, quello del primo scudetto e della grande rivalsa, e quello di quest'anno, con nessun Maradona ma un gruppo granitico, calciatori che stanno facendo nuovamente sognare i tifosi azzurri come non accadeva da trent'anni.



È così che le due squadre si fondano in un simpatico fotomontaggio che nelle ultime ore ha cominciato a girare sui social. I campioni di oggi «trapiantati» sui campioni che furono. Così Pepe Reina si fa crescere i capelli alla Garella, Koulibaly regala un po' di colore al povero Moreno Ferrario, Allan ruba i muscoli e i polmoni di Bagni e Dries diventa Diego Armando Mertens, con tanto di capigliatura invadente, grazie all'opera di Gerardo Marino, già famoso sui social per le sue imprese con «SuperSarriBros».



La squadra di Sarri, nel frattempo, macina record su record e stasera torna in campo: a Crotone, per l'ultimo turno d'andata e di un 2017 incredibile, gli azzurri potranno allungare il filotto positivo in trasferta e soprattutto prendersi quello scettro di campioni d'inverno che manca da due anni. Due stagioni fa, però, la leadership si sciolse con l'andare via delle temperature rigide, ma quest'anno gli azzurri vogliono fare sul serio e proseguire alla grande anche nell'anno che verrà.







