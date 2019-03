Mertens, relax dopo la vittoria: «Sei punti conquistati, ora riposo»

Sei punti conquistati nelle prime due uscite per la qualificazione al prossimo Europeo 2020. Dries Mertens ed il Belgio sono partiti nel modo migliore, conquistando due vittorie meritate e il primo posto del girone. Ieri sera la squadra di Dries si è guadagnata tre punti nel match contro Cipro con un 2-0 che non ha lasciato molto spazio ai padroni di casa.



Il giorno dopo il match, l'attaccante napoletano si è goduto il bel tempo sull'isola per una giornata di mare. «Sei punti su sei conquistati, ora un po' di relax» ha scritto su Instagram Mertens con tanto di foto paradisiaca. Il rientro a Napoli è previsto per domani, quando gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno.



