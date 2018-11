Mertens scatenato: prima lo show su punizione, poi il siparietto

Le sue parole al fischio finale di Napoli-Roma ancora riecheggiano al San Paolo. «Peccato per i due punti persi, questa partita avrei voluto giocarla dal primo minuto». Una titolarità che Dries Mertens potrebbe ritrovare stasera, ancora al San Paolo, stavolta contro l'Empoli. L'attaccante belga è l'uomo più in forma in questo momento e Ancelotti può affidarsi a lui per provare a ritrovare i tre punti dopo il pari contro i giallorossi.

Che sia in forma lo dimostrano i numeri: quattro gol nelle ultime quattro partite e uno show anche in allenamento. Ieri, al termine della sessione di lavoro quotidiana, Dries si è intrattenuto sul campo allenandosi sulle punizioni e centrandone quattro consecutive. «Ho il piede caldo, poi ti spiego come si fa» dice e scherza il belga nel video. Ancelotti spera che lo possa dimostrare anche questa sera.L'umore in casa Napoli resta alto. L'incrocio di campionato con l'Empoli e la sfida di martedi sera contro il Paris Saint Germain in Champions League tengono tutti sulla corda. Gli azzurri scherzano tra di loro come accaduto ieri a Malcuit e proprio Mertens: dall'account Instagram del belga è stata caricata una foto che li ritrae insieme con una didascalia chiara: «Continua come sai». Un incoraggiamento che, però, a quanto pare è partito dallo stesso terzino azzurro. «Quando Malcuit ti ruba il telefono» ha commentato Dries scatenando le risate dei fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA