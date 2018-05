Mertens, scudetto mancato e futuro: «Noi napoletani non molliamo mai»

18 gol e ancora protagonista di una stagione appassionante. Dries Mertens ci ha messo la faccia ed il cuore, leader di un Napoli fermato sul più bello ad un passo dallo scudetto. «Il mio quinto campionato in maglia azzurra è finito, sarebbe stato bello poter vincere per questa città e per questi tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la stagione, ci siamo andati molto vicino, buttando il cuore oltre l’ostacolo», ha scritto il belga dal suo account Instagram.



Poi una indicazione sulla prossima stagione, al centro di mille voci di mercato e con una clausola rescissoria che pende sul suo contratto. «Per il futuro e importante sapere che noi napoletani non molliamo mai! Grazie a tutti e forza Napoli sempre!!» ha concluso Dries.



