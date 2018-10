Gag Mertens: «Spacco le partite? Non diciamolo ad Ancelotti, però»

«Abbiamo fatto una grande partita. Peccato per la traversa, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto». Il sorriso è quello di Dries Mertens, subetrato nella ripresa e uomo in più per il Napoli, fermatosi solo a pochi centimetri dal gol. «Abbiamo sbagliato la prima partita del girone a Belgrado, con questa vittoria ora ci siamo rimessi in corsa».



Ancelotti ha scelto di farlo partire dalla panchina, ma l'arma Mertens ha cambiato il volto azzurro nel finale. «Sono un giocatore che spacca le partite entrando in corsa? Non diciamo questa cosa ad Ancelotti che non mi piace, in questi due anni mi sono tolto questa etichetta» scherza il belga ai microfoni di Sky Sport.

