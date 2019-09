Mertens tira le orecchie al Napoli «Non possiamo soffrire così»

«Non si può subire gol come abbiamo fatto oggi, è sempre una sofferenza». Dries Mertens non ci sta con il suo Napoli che contro il Brescia aveva l’obbligo della vittoria. «Fortunatamente non abbiamo preso il secondo. Non abbiamo rischiato troppo, però siamo una squadra che deve giocare all’attacco. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo ripartire da lì».



Un gol per avvicinare ancora Maradona. «Volevo fare anche la doppietta su quella palla di Allan, sarebbe stato un gol importante e per me è importante raggiungere Diego», ha aggiunto a Dazn. «Siamo un gruppo forte, dobbiamo capire di poter fare grandi cose».



© RIPRODUZIONE RISERVATA