Dries Mertens non ha ancora raggiunto il Napoli dopo il Mondiale e le vacanze in Oriente, ma sul suo conto le voci già si sprecano. Nelle ultime ore è l'ombra della Premier League a tornare prepotentemente sul calciatore azzurro. Per Dries, infatti, secondo quanto riportato dai media inglesi, ci sarebbe l'interesse forte del Manchester United che, non essendo arrivato a Perisic, vorrebbe strapparlo ad Ancelotti con una offerta pronta da 40 milioni di euro.



Dries, però, che incontrerà la squadra ed il nuovo allenatore azzurro tra qualche giorno, resta un punto imprescindibile anche del nuovo Napoli. «Non lo lascio andare» aveva detto qualche giorno fa da Dimaro Aurelio De Laurentiis. L'eventuale cessione, però, aprirebbe scenari imprevisti: con una uscita importante, il Napoli infiammerebbe gli ultimi giorni di mercato alla ricerca di una nuova punta.



