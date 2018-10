Mertens vince col suo Belgio, 2-1 alla Svizzera con Lukaku

Mertens vince con il Belgio in Nations League. Successo per 2-1 contro la Svizzera, decisiva la doppietta di Lukaku. Gol d'apertura del centravanti del Belgio, pari svizzero e guizzo decisivo ancora di Lukaku e iochi minuti dal termine. Dries gioca titolare da esterno destro del tridente di attacco (a sinistra c'è Hazard) e resta in campo praticamente tutta la partita uscendo solo a un minuto dalla fine del recupero dopo aver regalato l'assist decisivo proprio a Lukaku. Buone iniziative dell'attaccante del Napoli in una serata importante per il Belgio che vola in testa alla classifica con 6 punti staccando di tre lunghezze proprio la Svizzera.

