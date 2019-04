Mertens e Younes, messaggio per l'Ajax: lo sfottò a Onana

Amin Younes e Dries Mertens hanno un passato in comune, entrambi infatti hanno giocato in Eredivisie tra Ajax e Psv. I due azzurri hanno così scherzato via social con uno dei calciatori più noti in Olanda in questo momento, André Onana, portiere dell'ajax che è atteso alla sfida contro la Juventus in champions League dopo aver eliminato il Real Madrid campione in carica.



Impegnato in un botta e risposta social, il portiere degli olandesi ha dovuto rispondere anche al messaggio simpatico dei due attaccanti di Carlo Ancelotti che gli hanno inviato un video direttamente da Napoli, condiviso poi dal club olandese sui social.





