Mignolet, l'agente confessa: «Per il Napoli la migliore opzione»

L'infortunio di Alex Meret, l'incertezza di Orestis Karnezis, le difficoltà per arrivare a Guillermo Ochoa. Il mercato estivo dei portieri non è stato di certo un mare calmo per il Napoli che, a tre giorni dalla fine della sessione di trasferimenti, è ancora in attesa di capire chi difenderà la porta azzurra nella sfida di sabato sera contro la Lazio, esordio di campionato.



«È vero, stiamo parlando con il Napoli, ma non abbiamo ancora trovato un accordo». Ad ammettere la trattativa è Nico Vaessen, l'agente di Simon Mignolet. Il portiere belga, 30 anni, è la terza scelta di Jurgen Klopp a Liverpool dopo Alisson e Karius e non ci sta a guardare il campo solo dalla panchina per tutta la stagione. «Si è aggiunto al gruppo in ritardo quest'anno. Il Liverpool vuole tenerlo, ma lui ha bisogno di giocare e merita di trasferirsi in una grande squadra», le parole riportate dal portale belga La Dernière Heure.



L'agente confessa i contatti continui con la squadra di Ancelotti che potrebbe approfittare delle scelte di Klopp, anche senza tralasciare il peso economico della trattativa. «Per il club azzurro Mignolet rappresenta la migliore opzione, ma non bisogna tralasciare l'aspetto finanziario dell'accordo», ha aggiunto. Il portiere belga ha un contratto con i Reds fino al 2021 e guadagna circa 3 mln all'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA