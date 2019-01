Live Milan-Napoli 1-0 Piatek buca Maksimovic: gol

I quarti di finale di Coppa Italia si aprono alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, che sono approdati tra le prime otto della competizione dopo la sofferta vittoria di Marassi contro la Sampdoria, si giocano il passaggio del turno davanti al proprio pubblico. Il trofeo manca nella bacheca del Milan dalla stagione 2002/03. Il Napoli, che agli ottavi ha battuto in scioltezza il Sassuolo al San Paolo, rincorre invece la sesta Coppa Italia della propria storia.



Il Milan comincia aggredendo, Napoli più attendista. Al 6' Piatek ci prova: pericoloso. Un minuto dopo replica Insigne ma il suo tiro è fiacco. Il gol rossonero arriva qualche minuto dopo, quando Piatek buca Maksimovic e trafigge Meret. Dopodiché è Insigne a sbagliare a tu per tu con Donnarumma.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-3-3)

99 G. Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 93 Laxalt; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 7 Castillejo, 19 Piatek, 11 Borini.

A disposizione: 35 Plizzari, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 4 Mauri, ​8 Suso, 12 Conti, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 63 Cutrone, 68 Rodriguez. All. Gattuso.



NAPOLI (4-4-2)

1 Meret; 2 Malcuit, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 8 Fabián Ruiz, 5 Allan, 42 Diawara, 20 Zielinski, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 17 Hamsik, 18 Gaetano. All. Ancelotti.



ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA