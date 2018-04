Milan-Napoli 0-0 | La diretta

di Marco Perillo

Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col Napoli ancora impegnato all'inseguimento della capolista Juventus ed i padroni di casa che, dopo il mezzo passo falso casalingo della scorsa settimana col Sassuolo in casa, devono vincere per consolidare il sesto posto in classifica.



A 30 anni dallo storico scudetto conquistato dal Milan di Arrigo Sacchi, impossibile non menzionare tra i precedenti il 4-1 con cui i rossoneri, subito dopo capodanno del 1988, diedero il via a quell'incredibile rimonta sui partenopei: all'iniziale splendido gol di Careca su assist magico di Maradona, replicarono nell'ordine Colombo, Virdis, Gullit e Donadoni dalla distanza: per i rossoneri era quella l'alba di un fantastico ventennio di successi.



LE FORMAZIONI



MILAN: Donnarumma; Calabria, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Storari, Abate, Antonelli, Gomez, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, André Silva. All. Gattuso



NAPOLI: Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaij; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Sepe, Rafael, Tonelli, Chiriches, Milic, Rog, Zielinski, Diawara, Ounas, Milik. All. Sarri



Le squadre partono forte, buon palleggio e ritmi alti. Bonavenura ci prova dalla distanza al 3', para Reina. Nuovo brivido al 10' con Kalinic che potrebbe di testa spizzare a rete. E' un Milan volitivo e pericoloso. Attacchi costanti dei rossoneri: Reina ci mette una pezza. Per gli azzurri il primo a provarci è Callejon con una botta fuori al 13'. Dopo un paio di minuti occasione buona per Mertens che spara addosso a Donnarumma. La partita poi si mette in equilibrio. Ci prova anche Hamsik al 30': fuori. Al 35' tiro a giro di Insigne ma non va. AL 38' gran tiro dalla distanza di Calhanoglu, sulla respinta Musacchio mette in rete ma è in fuorigioco. Poche altre emozioni, termina il primo tempo.In avvio di ripresa Hamsik solo davanti a Donnarumma spreca.

