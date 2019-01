di Gennaro Morra

Ieri sera il Napoli a San Siro ha raccolto solo un punto contro il Milan di Gattuso, ma il tema predominante nel post-gara non atteneva al risultato, né alle occasioni mancate dagli uomini di Ancelotti per portar via l’intera posta. I tifosi, non solo quelli azzurri, recriminavano per non aver potuto vedere tutta la partita. Soprattutto sui social network, le proteste contro Dazn, la pay tv che trasmetteva l’incontro, dilagavano. Tanti i post e i tweet in cui ironia e rabbia si mischiavano per comunicare il proprio disagio: troppe le interruzioni avvenute durante la trasmissione per un servizio a pagamento.



I problemi Dazn li ha denunciati fin da questa estate, quando ha esordito in Italia come pay tv che trasmette eventi sportivi attraverso la connessione internet. Una novità per il nostro paese, che forse non era pronto per questa innovazione tecnologica. Fu proprio Lazio-Napoli la prima gara di Serie A trasmessa dalla nuova tv e già le lamentele sulla qualità del servizio furono moltissime. Allora i tecnici Dazn si giustificarono, spiegando che erano problematiche fisiologiche per una tecnologia che era praticamente agli esordi. E assicurarono che con il proseguo del campionato la situazione sarebbe migliorata. Ora siamo arrivati alla seconda giornata del girone di ritorno e nulla e cambiato.



«È la prima volta che vedo il Napoli su DAZN e non capisco tutte le battute sul fatto che si blocca e che le partite non sono in tempo reale. Io la vedo benissimo e dico pure che quel n. 8 del Milan ha un futuro come allenatore!!!», scrive ironicamente Max su Facebook, allegando al post una foto degli anni 80 che immortala Maradona e Ancelotti mentre si contendono il pallone durante un Milan-Napoli d’annata.

Pure le jastemme arrivano in ritardo. #dazn — San Gennaro (@san_gennarino) 26 gennaio 2019

#MilanNapoli è tutta in quell’urlo lanciato da Ancelotti a Mertens al 26’ del primo tempo: «Dries, siamo molli». E la conferma è in questo contropiede (4vs2) gettato al vento. Assurda l’espulsione di Fabián, ancor più assurdo che nel 2019 #Dazn trasmetta in maniera così scadente. pic.twitter.com/7kJOo1IQux — Gianluca Abate (@G1Abate) 26 gennaio 2019

Nostalgia degli anni ‘90 e del modem 56k? Nessun problema, basta guardare una partita su #DAZN e la fibra si trasforma come d’incanto in una connessione di merda 🤣 — Farting Loud (@LoudFarting) 26 gennaio 2019

Qualcuno sa se per la class Action contro #Dazn ci sono ancora posti disponibili?#MilanNapoli — Paguro (@Paguro_Bernardo) 26 gennaio 2019

Cosa si aspetta a fare una class action di quelle serie... #DAZN — L'indignato (@IndignatoDenji) 26 gennaio 2019

La Lega Calcio dopo l’ennesimo weekend disastroso di @DAZN_IT cosa cacchio ha intenzione di fare? Tanto chi se ne sbatte se i tifosi non vedono una mazza? @SerieA siete una massa di incompetenti! I cittadini dovrebbero fare una class action contro il “genio” che ha fatto il bando — Paola Spano ⭐️⭐️⭐️6 (@spano81) 27 agosto 2018

«Su DAZN, a Napoli fa ancora caldo», è la battuta di Maurizio. Ironico anche il post di Paolo: «A Napoli, anche stasera, Dazn contende alla Juve il primato degli insulti con jastemme». E, a proposito di bestemmie, su Twitter sacro e profano si mescolano con l’account San Gennaro che cinguetta: «Pure le jastemme arrivano in ritardo #dazn».Sul social network dell’uccellino azzurro ieri sera l’hashtag “#Dazn” era tra i più popolari, ma la maggior parte dei tweet dedicati a quest’argomento erano di protesta: «#DAZN dei primi 18 minuti ne ho visti 2. Con connessione a 70 mega. Nel 2019 come si fa a essere conciati così, questo si chiama furto #MilanNapoli», lamenta Giorgio. Maurizio non è meno arrabbiato: «#DAZN e la sua stramaledetta schermata blu. Mi sembrava di essere entrato nel bios del computer». Mentre Gianluca sintetizza così la serata no del Napoli e i problemi tecnici denunciati dalla pay tv: «#MilanNapoli è tutta in quell’urlo lanciato da Ancelotti a Mertens al 26’ del primo tempo: “Dries, siamo molli”. E la conferma è in questo contropiede (4vs2) gettato al vento. Assurda l’espulsione di Fabián, ancor più assurdo che nel 2019 #Dazn trasmetta in maniera così scadente».E a quanto pare non serve avere un veloce collegamento a internet per evitare le fastidiose interruzioni: «Nostalgia degli anni ‘90 e del modem 56k? Nessun problema, basta guardare una partita su #DAZN e la fibra si trasforma come d’incanto in una connessione di merda», twitta l'account Farting Loud.Queste sono solo alcune testimonianze che raccontano l’umore nero degli abbonati Dazn, che ora più che mai (avevano iniziato già ad agosto) chiedono con forza l’intervento delle associazioni dei consumatori per organizzare una class action contro la pay tv. E in tanti si domandano anche perché la Lega di Serie A non si esprima su questa situazione incresciosa, che svilisce lo spettacolo del calcio fruibile attraverso le nuove tecnologie: doveva essere una rivoluzione, ma si sta rivelando un incubo.

