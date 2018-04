â€‹Il Napoli va in bianco col Milan: Donnarumma salva su Milik al 92', adesso lo scudetto è più lontano

di Roberto Ventre

Inviato a Milano



La grande occasione capita a Milik in pieno recupero: prodigioso Donnarumma nella respinta. Il Napoli bloccato sul pari dal Milan, un'altra frenata nella corsa scudetto. Gli azzurri mantengono l'imbattibilità esterna ma pareggiano la terza partita consecutiva fuori casa dopo quella con l'Inter al Meazza e a Reggio Emilia con il Sassuolo. Napoli meno brillante del solito, attento in fase difensiva ma poco pungente in attacco. Il portiere rossonero è costretto a un solo vero intervento nel primo tempo su Mertens. Reina invece dice non per due volte ai tentativi dalla distanza di Bonaventura e Calhanoglu. Nervosismo finale tra Insigne e Biglia, all'uscita dal campo il centrocampista del Milan ha anche un acceso diverbio con Sarri, e si crea una mischia davanti che coinvolge i due giocatori delle due squadra davanti al tunnel: poi l'allenatore del Napoli e il centrocampista del Milan si abbracciano mentre guadagnano gli spogliatoi.



Milan-Napoli 0-0Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Zapata,k Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (34' st Locatelli); Suso, Kalinic (25' st Silva), Chalanoglu. In panchina: Storari, Donnarumma A., Mauri, Borini, Gomez, Montolivo, Abate, Antonelli, Cutrone. All.: Gattuso.Napol (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Allan (41' st Rog), Jorginho, Hamsik (21' st Zielinski), Callejon, Mertens (21' st Milik), Insigne. In panchina: Rafael, Sepe, Milic, Chiriches, Machach, Ounas, Diawara, Tonelli. All.: Sarri.Arbitro: Banti di Livorno.Note: Spettatori 65.786 (2.393.694,95). Ammoniti: Calhanoglu, Zapata, Hysaj, Koulibaly. Recupero: 1'; 3'.Le squadre partono forte, buon palleggio e ritmi alti. Bonavenura ci prova dalla distanza al 3', para Reina. Nuovo brivido al 10' con Kalinic che potrebbe di testa spizzare a rete. E' un Milan volitivo e pericoloso. Attacchi costanti dei rossoneri: Reina ci mette una pezza. Per gli azzurri il primo a provarci è Callejon con una botta fuori al 13'. Dopo un paio di minuti occasione buona per Mertens che spara addosso a Donnarumma. La partita poi si mette in equilibrio. Ci prova anche Hamsik al 30': fuori. Al 35' tiro a giro di Insigne ma non va. AL 38' gran tiro dalla distanza di Calhanoglu, sulla respinta Musacchio mette in rete ma è in fuorigioco. Poche altre emozioni, termina il primo tempo.In avvio di ripresa Hamsik solo davanti a Donnarumma spreca. Al 6' Suso prova col sinistro ed è alto. Al 20', dopo lo stallo totale, Sarri finalmente cambia: dentro Zielinski e Milik, fuori Hamsik e un deludente Mertens. L'attaccante polacco va subito al tiro, para Donnarumma. Gattuso manda in campo André Silva, al posto di Kalinic. Al 36' ci prova Insigne da sinistra ma il portiere di Castellammare para. Il Napoli prova a spingere fino all'ultimo. Ma la migliore opportunità di testa al 39' è di André Silva. Entra anche Rog per uno stanco Allan. Sono tre i minuti di recupero. Al 46' parata clamorosa di Donnarumma su Milik: era il gol della vittoria. Termina così. Polemiche e tensioni al fischio finale, coinvolto Sarri.

