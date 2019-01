di Bruno Majorano

La geografia capovolta. Un portiere del nord che gioca al sud, contro un portiere del sud che gioca al nord. È anche questa la sfida tra Alex Meret e Gigio Donnarumma, perché oltre a rappresentare le due facce più belle del dopo Buffon, sono anche due mondi agli antipodi che si ritrovano.



Quella di Donnarumma è una storia nota. Dalla partenza da Castellammare quando era poco più che un bambino, all'esordio con la maglia del Milan in serie A a 16 anni (il 25 ottobre 2015). Il resto è praticamente storia. Perché fin da quel giorno i riflettori di tutta Italia sono stati puntati su questo ragazzone di origine campana tanto silenzioso quanto efficace tra i pali. Il primo a dargli fiducia è stato Sinisa Mihajlovic, ma tutti quelli che si sono alternati sulla panchina del Milan dopo di lui non hanno avuto alcun dubbio sulle sue qualità affidandogli le chiavi della porta a scatola chiusa.



Meret ha due anni in più rispetto a Donnarumma (21 lui, 19 l'altro) ma non per questo non ha iniziato a parare anche lui con il marchio a fuoco del predestinato. Un po' perché essendo friulano come Zoff si porta dietro l'eredità pesante di un grandissimo portiere e un po' perché la sua prima apparizione tra i professionisti - con la maglia dell'Udinese a 18 anni in Coppa Italia contro l'Atalanta nel 2015 - fu un vero e proprio successo di critica e di pubblico. Come Donnarumma, però, anche lui ha cambiato presto aria. Quella di casa, ovvero Udine e il Friuli, è diventata presto un lontano ricordo perché a Ferrara, con la maglia della Spal, è diventato grande (esordio in serie A a 20 lo scorso 28 gennaio, contro l'Inter). Così grande da conquistare la stima e le attenzioni del Napoli, ancora più a sud, ancora più lontano da casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO