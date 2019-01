di Delia Paciello

Poche emozioni a San Siro nella notte dello 0 a 0 fra Napoli e Milan. In tanti si aspettavano una partita ricca di gol e di colpi di scena, ma qualche brivido è arrivato solo nel finale, quando il Napoli ha cercato l’accelerazione, almeno fino alla tanto chiacchierata espulsione di Fabian Ruiz. Perché è stato quello l’unico vero colpo di scena della serata. «Il pallone ha colpito chiaramente il braccio attaccato al corpo, il secondo giallo era inesistente e l’arbitro ha fermato il gioco del Napoli proprio quando stava mettendo sotto assedio la porta di Donnarumma», commentano i tifosi sul web. Attaccato duramente Doveri: «Non vedeva l’ora di cacciare qualche cartellino a caso per far vedere il bicipite: invece di andare in palestra perchè non allena il cervello e cerca di essere utile nel tuo lavoro?», ironizza qualcuno. Questa volta però il Napoli non ha avuto la carica giusta per poter vincere il match, e il risultato rispecchia con onestà quanto accaduto in campo. Lo stesso Fabian dopo la splendida prestazione con la Lazio è apparso un po’ sottotono con troppi passaggi sbagliati, e si è sentita pesantemente l’assenza del guerriero Allan in mezzo al campo, atteso con ansia per il match di Coppa Italia: «Meno male che non è stato venduto, ci serve come il pane in partite del genere a centrocampo».



Anche l’attacco, nonostante fossero schierati dal primo minuto tutti i giocatori più esperti, è riuscito a fare ben poco: Milik poco servito, assente nella manovra non trova spazio e ritmo; Insigne si vede poco e dopo il primo guizzo al 15esimo compare nella parte finale della gara ma riesce a far poco, braccato da più di un difensore avversario. Mertens saltella a vuoto nel primo tempo e viene murato con maestria da Romagnoli nei suoi tentativi di arrivare in porta. Un trio mai realmente pericoloso che riesce a regalare solo qualche tiro facile e centrale per Donnarumma. Anche Zielinsky ci prova da fuori area, ma senza troppi brividi: «Poteva salvarci e va a sbagliare», accusa qualche tifoso scontento. Solo all’entrata di Verdi a fine gara pare cambiare qualcosa nella manovra offensiva, che si carica fino alla discussa decisione di Doveri.I protagonisti a quanto pare da entrambe le parti sono stati i portieri: Ospina anche zoppicante dopo aver intercettato il tuffo di Koulibaly si fa trovare pronto bloccando con facilità i tentativi avversari. Unica menzione positiva per il pubblico dei social va a Malcuit, apprezzato per le sue diagonali difensive e per il salvataggio su Kessiè al 47esimo: «Ha giocato con intensità, l’unico che ci ha messo anima in questa gara spenta».E poi, per la serie «anche le pulci hanno la tosse», i tifosi sul web non fanno a meno che notare un altro episodio molto chiacchierato durante la gara: all’uscita Mario Rui rivolge un gesto di stizza a re Carlo rifiutandogli il saluto. «Ma chi si crede di essere?!», «Invece di ringraziare e baciargli i piedi che gli ha permesso di giocare per 70 minuti ha anche la parola superba con il grande Ancelotti», «Spero che le prossime le guarderà dalla tribuna», «Uno scempio in campo e si lamenta pure se lo sostituiscono?», commentano i napoletani. Lo stesso tecnico, però, non è piaciuto tanto in questa occasione per la gestione della gara, in molti si aspettavano qualcosa in più da questo Milan-Napoli. Ma i nervi sono stati tesi anche per il mister, allontanato dal campo per aver detto una parolaccia. «Ma non era neanche diretta all’arbitro, e non so se è ancora considerata una parolaccia», chiarisce l’allenatore.Una serata storta con un risultato che pur dipingendo l’andazzo della partita non va proprio giù ai napoletani, che avrebbero desiderato di portare a casa i tre punti contro la formazione di Gattuso: «Sulla carta sono inferiori ma in campo ci hanno dato fastidio. Colpa dei nostri». Ma ci sarà il match di martedì dove il Napoli vorrà sicuramente dire la sua e regalare il passaggio in coppa: una sfida ad eliminazione diretta e non saranno accettati passi falsi per gli azzurri che sono decisi a regalare quanti più trofei possibile alla città. «Questa volta non molliamo le coppe, lottiamo», chiedono a gran voce i tifosi.E potrebbe essere una sfida tutta polacca: i rossoneri attendono Piatek, visto in campo solo nei minuti finali della gara pronto a sfidare il suo connazionale Milik. «Entrambi sono i sostituti di Higuain nelle due squadre », notano gli appassionati di calcio. E chissà chi dei due avrà la meglio. La risposta arriverà fra pochi giorni. Ma a Napoli è atteso il riscatto di questo match che poteva sicuramente regalare qualche soddisfazione in più al popolo azzurro.

