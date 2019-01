di Gennaro Arpaia

La doppia sfida al Milan all'orizzonte, gli affari di mercato nella testa. Carlo Ancelotti presenta alla stampa il match di domani contro i rossoneri in un San Siro che, poche settimane fa, non ha portato troppa fortuna agli azzurri. Una sfida contro il passato per l'allenatore napoletano che però potrà contare nuovamente su Koulibaly e Insigne dopo il turno di stop. Non ci sarà invece Allan, escluso dalla lista dei convocati: «Allan non sarà convocato domani, si è allenato poco e preferiamo tenerlo qui ad allenarsi per prepararlo in vista di martedì», ammette candidamente Ancelotti. Poi prova a gettare acqua sul fuoco: «L’unica cosa che so di mercato - dice - è che Allan resta a Napoli, niente di più: è un giocatore importante per noi, lo sarà anche in questa seconda parte di stagione. C’era la volontà del Psg di prenderlo, poi però se le condizioni non soddisfano gli affari non si fanno, molto semplice. Non credo ora cambi qualcosa in lui: abbiamo accolto le sue esigenze, se ci fossero state le condizioni si sarebbe trasferito, ma lui questo lo sa bene». Di certo al suo posto non giocherà Rog, che pure è in lista di sbarco: «Rog ha preso un colpo martedì, la sua posizione è ancora incerta: vorremmo mandarlo in prestito ma alle nostre condizioni».



Nei giorni roventi del calciomercato, il Napoli troverà un Milan tutto nuovo, privo di Higuain ma con un Piatek in più: «Higuain ha avuto molte difficoltà in questi mesi, adesso arriva Piatek che ha grande entusiasmo. Il mercato di gennaio credo sia ancora necessario per eventuali aggiustamenti, ma non fa mai la differenza. Può essere solo un rimedio agli errori estivi».Di errori estivi non ne ha commessi il Napoli, anche se adesso è lontano nove punti dalla Juventus capolista: «In campionato siamo ancora in lotta, anche se c’è distanza, mentre martedì sarà diverso. Sono due gare importanti entrambe, non stiamo pensando già alla Coppa Italia. Domani schiererò la migliore formazione possibile perché vogliamo tenere vivo il campionato. Hamsik sta bene, è recuperato per domani dal punto di vista fisico. Ci siamo allenati molto bene e sono convinto che domani lo mostreremo sul campo».Già, il campo. I protagonisti della doppia sfida saranno Insigne e Fabián: «Insigne l’ho visto bene in questi giorni - continua Ancelotti - mi aspetto che faccia a Milano quello che sa fare. Ha avuto un calo dopo novembre ma per come si è allenato mi sembra recuperato al meglio. Fabián ha giocato bene in quel ruolo contro la Lazio, ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità e le sue caratteristiche. Non è un Pirlo o un Hamsik, ma un centrocampista moderno che può giocare ovunque. Come lui ne abbiamo tanti, questo aumenta il valore della rosa. Voi non mi avete creduto quando l’ho detto in passato, ma con la Lazio abbiamo mostrato tutte le qualità di questo gruppo. Anche prima abbiamo fatto ottime partite, come quella con il Liverpool o con il Psg a Parigi».Impossibile non tornare sui fatti del 26 dicembre: «Torniamo a Milano e mi auguro non ricapiti quello capitato a Santo Stefano. Credo che il problema razzismo ora sia all’attenzione di tutti. Speriamo che non succeda nulla, ma se qualcosa dovesse accadere mi auguro che tutti facciano qualcosa per risolvere la cosa». Koulibaly, però, non indosserà la fascia di capitano: «Possiamo pensarci - rivela Ancelotti - ma non vogliamo enfatizzare troppo la cosa: se giocherà Hamsik sarà lui il capitano, altrimenti Insigne o Callejon e Albiol. Vedremo».Quella col Milan, in ogni caso, non sarà una partita qualunque per Carletto, cuore rossonero: «Mi fa piacere tornare San Siro, non vorrei mai giocarci per una questione affettiva ma facciamo questo lavoro e non possiamo sottrarci. A Gattuso sono molto legato, è stato un giocatore importante per me».

