Milan verso il divorzio da Mirabelli: i cinesi chiamano il diesse Giuntoli

A stagione non ancora conclusa, il mercato comincia ad impazzare. Non solo quello dei calciatori, però, perché anche dietro le scrivanie saranno molte le poltrone a cambiare. Come al Milan, ad esempio: i rossoneri potrebbero già salutare Massimiliano Mirabelli il prossimo luglio, l’uomo dei contratti dell’ultima estate.



Secondo quanto riportato da Premium Sport, sono già tanti i nomi sulla lista rossonera per l’eredità di Mirabelli. Si va da Walter Sabatini, reduce dall'addio all'Inter, al forse irragiungibile Fabio Paratici, ma potrebbero essere prese in considerazione anche altre figure come l’azzurro Cristiano Giuntoli o addiritttura Andrea Berta, da tempo nel mirino del Psg. Al Mila, oggi, c’è anche l’altro ex azzurro Fassone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA