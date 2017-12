Napoli, Milik e Ghoulam di corsa verso il recupero

di Roberto Ventre

Milik e Ghoulam di corsa verso il recupero. Prosegue il percorso per i due infortunati di casa Napoli, entrambi operati per la rottura del legamento crociato. Saranno loro i primi acquisti del nuovo anno: per fine gennaio potrebbe rivedersi in gruppo l'attaccante polacco, atteso per febbraio il terzino algerino che sta letteralmente bruciando le tappe. Milik si fece male contro la Spal a fine settembre, Ghoulam nel match dei Champions League del primo novembre contro il Manchseter City. L'attaccante polacco resterà nel gruppo azzurro anche con l'arrivo di Inglese, il terzino appena sarà pronto se la giocherà per un posto con Mario Rui sulla sinistra

