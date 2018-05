Domenica torna Koulibaly, ballottaggio Milik-Mertens

Sarri deve scegliere la formazione da schierare domenica al Ferraris contro la Sampdoria. In difesa torna a disposizione Koulibaly che ha scontato il turno di squalifica: al fianco del difensore senegalese dovrebbe esserci Albiol anche se ci sono chances per il rumeno Chiriches. Altro ballotaggio a centrocampo tra Zielinski e Hamsik. In difesa aumentano le quotazione anche per Maggio da terzino destro al posto di Hysaj.

