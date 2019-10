Milik 2.0, così Arek è rinato: ora interpreta meglio il 4-4-2

di Gennaro Arpaia

«Ora voglio giocare di più, avere più spazio». Erano passate poche ore da quel gol bello quanto importante alla Macedonia, eppure il progetto Milik era già chiaro: rientrare a Napoli e prendersi il Napoli. Lo aveva ripetuto anche tra i denti giovedì, mentre la compagna Jessica presentava il suo nuovo marchio d'abbigliamento e i tifosi gli chiedevano la vittoria: «Una doppietta? Speriamo di fare gol». Dal Chievo al Verona, 188 giorni dopo l'ultima volta, il bomber polacco del Napoli torna a segnare scaraventando in porta due reti che non solo significano tre punti vitali nella rincorsa all'alta classifica, ma ricacciano anche indietro tutte le voci di un'estate che ad Arek sembrava non lasciare più spazio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO