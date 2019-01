Milik 2.0, dopo i gol il polacco diventa il regista dell'attacco

di Marco Giordano

Un girone per cambiare pelle, cinque mesi per passare da ottimo attaccante a potenziale top player. A Milik è cambiata la vita: una scena diversa, con un regista come Ancelotti che ha manovrato i fili della rivoluzione.



LA CHIAVE TATTICA

Lo step che ha trasformato Milik è mentale, ma anche di natura tattica. Come si evince dalle istantanee dell'azione che ha portato alla traversa del 12' di Napoli-Lazio, Milik ha trovato la via per far esplodere estro, visione di gioco e senso della posizione. Prima si propone come regista offensivo, creando lo spazio per la ricezione del pallone da Callejon con un perfetto movimento ad incrociare con Mertens che gli lascia libera la linea di passaggio. La tecnica si esalta nel movimento che consente a Milik di smarcarsi dalla gabbia di tre uomini e di aprire il gioco sull'accorrente Mario Rui pescato in posizione libera di crossare con un cambio gioco che allarga le maglie della difesa. Sfruttando, poi, con un sincronismo perfetto il blocco di Mertens, Milik si prende il cuore dell'area: da lì la girata che finisce sulla traversa. È una delle azioni che dimostrano l'intesa raggiunta soprattutto con il compagno di reparto. Mertens oscilla orizzontalmente sul fronte offensivo, descrivendo un arco teso a creare gli spazi, mentre Milik fa il movimento in verticale per fungere da primo scarico dell'azione offensiva ed andare, poi, ad attaccare la profondità.





