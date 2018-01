Milik e Jessica, lanterna volante e tanti sogni sul lungomare di Napoli

di Delia Paciello

Napoli come sfondo, una lanterna volante che racchiude desideri e buoni propositi per il 2018. E un bacio, quello di Milik e Jessica. Sarà sicuramente un momento da ricordare per la coppia. Dopo la cena tutta napoletana da Sorbillo a via Partenope, gustando un’ottima pizza nel caos del lungomare più bello del mondo, un gesto romantico per chiudere la serata, la prima del nuovo anno. Lasciar volare via la lanterna, dove sono racchiusi tanti sogni. Quelli da realizzare insieme per costruire il futuro; ma anche quelli nel cuore di ciascuno di loro: sia per la giovane modella polacca che per l'attaccante che brama di tornare presto in campo.



L’infortunio lo tiene nuovamente ai boxe, ma per uno come Milik che vive di calcio, non c’è cosa più bella che tornare a tirare il pallone in porta e sentire il calore dello stadio pieno urlare ad ogni suo gol. E forse per realizzare questo desiderio subito potrebbe allontanarsi da Napoli per un po’: non è ancora del tutto escluso il prestito, soluzione adottabile per ritrovare la forma migliore e giocare intanto in un'altra squadra.E così quel palloncino incandescente in volo trasportato dal vento potrebbe essere un saluto alla città, un arrivederci; o una promessa: restare qui e aspettere il suo momento. Ma quel fuoco non si spegnerà tanto facilmente: la lanterna continuerà a volare, come Milik e i suoi desideri, sperando che nell'anno nuovo possa tornare presto sul prato verde per sognare e far sognare ancora.

