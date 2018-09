Milik: «Vogliamo lo scudetto A Torino andiamo per vincere»

«Sabato sarà una gara importantissima, ma importante era anche vincere stasera. Sono felice per i tre punti e per i miei due gol». Arkadiusz Milik è il volto di Napoli-Parma, l'esempio dell'alternanza perfetta: in panchina a Torino e bomber stasera, nella migliore tradizione del turnover. «Stiamo giocando bene anche dopo il cambio modulo, sono felice. Ed ora andiamo a Torino per vincere».



«Sta venendo fuori un Napoli bello, stiamo giocando bene. Vogliamo vincerle tutte e vincere lo scudetto, anche se la strada è ancora lunga», ha confessato il polacco ai microfoni di Sky Sport. «L'anno scorso a Torino abbiamo vinto, loro sono una squadra fortissima ma noi andiamo per fare bene. Sento la fiducia di Ancelotti, sto giocando tanto e ne sono felice. Possiamo fare ancora meglio: godiamoci questa vittoria, poi testa alla Juventus».

