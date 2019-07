Milik e Mertens all'opera: allenamento degli ultimi arrivati

Un pomeriggio di pausa per tutti quello concesso da Carlo Ancelotti al gruppo azzurro. Tutti tranne gli ultimi arrivati con la truppa napoletana: Arek Milik, Dries Mertens, Mario Rui, Piotr Zielinski ed Elseid Hysaj sono quelli aggregatisi alla squadra in ritiro a Dimaro nelle ultime ore e oggi pomeriggio, a meno di condizioni meteo sfavorevoli, svolgeranno il primo allenamento della nuova stagione.



Il solo Mario Rui, infatti, si è visto questa mattina sul campo a Carciato. Mertens e Milik sono arrivati al campo solo per alcuni massaggi, in vista del pomeriggio di allenamento con lo staff azzurro. Questa sera, poi, a Dimaro arriveranno anche Lorenzo Insigne e il neo azzurro Kostas Manolas che sarà sottoposto alle visite mediche prima di scendere in campo.

