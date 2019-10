Milik titolare con la Polonia, due amichevoli per Lozano

di Marco Giordano

Doppia chance per Giovanni Di Lorenzo, alla sua prima convocazione, e per Alex Meret, dopo la panchina nella scorsa gara con la Finlandia, di scendere per l'Italia di Roberto Mancini: per Lorenzo Insigne, il terzo calciatore del Napoli convocato per le sfide a Grecia (sabato 12) e Liechtenstein (martedì 15), si profila una titolarità scontata, almeno nel match con gli ellenici, visto che è stato provato nell'attacco con Chiesa e Belotti. A Coverciano, però, anche Alex Meret è stato schierato in alternanza con Donnarumma. Salgono le quotazioni dell'estremo difensore friulano che, complice il momento delicato del portiere del Milan anche dal punto di vista fisico (non è sceso in campo nell'ultimo match con il Genoa), potrebbe esordire anche dal primo minuto in una delle due gare che sanciranno, la qualificazione a Euro 2020. Per Di Lorenzo, al momento, più chance di esordio, già solo per qualche minuto, contro il Liechtenstein.





