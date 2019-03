Napoli, Milik e Zielinski fanno festa: «Due vittorie, grazie del sostegno»

Dopo la vittoria sull'Austria, anche la Lettonia cade contro la Polonia di Arek Milik e Piotr Zielinski, con la nazionale biancorossa che si assicura due vittorie sicuramente importanti in vista del prossimo Europeo. Il centrocampista azzurro ha giocato per intero il match di Varsavia, allontanando qualsiasi ombra sulla brutta caduta di schiena registrata nel primo match, mentre l'attaccante napoletano è entrato in campo solo nel finale.



«Due vittorie e primo posto nel girone. Ben fatto» ha scritto proprio Arkadiusz sui social al fischio finale del match contro la Lettonia. Gli fa eco lo stesso Zielinski: «Due partite e sei punti conquistati. Grazie per il vostro sostegno» con tanto di foto festante negli spogliatoi. I due ora rientreranno a Napoli per tornare a disposizione del gruppo di Carlo Ancelotti.



