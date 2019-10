Insigne, Raiola grande mediatore: via ansie e musi lunghi per Lorenzo

di Bruno Majorano

Incontri, per evitare ulteriori scontri. Ecco il senso del meeting di due giorni fa a Castel Voltuno tra Lorenzo Insigne, Carlo Ancelotti e Mino Raiola. Con l'agente a fare da garante di una pace che non deve essere solo di facciata, bensì di durata. Perché l'unione - tra capitano e allenatore - deve diventare la forza della squadra. Per raggiungere obiettivi personali e obiettivi comuni dal campionato all'Europa. Il Napoli serve a Insigne e Insigne serve al Napoli.



PACE FATTA

Ecco che anche il re dei mal di pancia come Mino Raiola si è messo a fare il pompiere. Niente polemiche per il bene comune. Mettere da parte ogni problema con l'allenatore per andare avanti. Insieme. Il suo assistito è il capitano del Napoli, e dopo la tribuna punitiva di Genk si è ripreso subito il posto e la fascia in campionato contro il Torino sfoderando una prestazione tutt'altro che brillante. Ma Ancelotti è sereno, perché i suoi metodi sono collaudati e raramente si rivelano buchi nell'acqua. È quello che ha ribadito al giocatore nel colloquio di mercoledì a Castel Voltuno quando Insigne è tornato dal buen retiro di Coverciano con la Nazionale. Carletto, maestro nell'arte della diplomazia e del dialogo, ha ribadito al suo capitano la fiducia che ripone nei suoi mezzi, facendo leva sulla necessità che la squadra ha di ritrovare in Lorenzo la leadership tecnica. D'altra parte quando Insigne ha girato, tutto il Napoli è andato alla grande come dimostrato dalla vittoria con Fiorentina condita dalla doppietta del napoletano. Insomma, con la benedizione di Don Mino, la pace tra allenatore e capitano sembra poter avere tutti i crismi della sacralità, perché il potentissimo agente italiano ha un'influenza molto forte sui suoi assistiti che pendono dalle sue labbra con la certezza di ottenere futuri tornaconti economici in ottica mercato.





