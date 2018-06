di Roberto Ventre

l MondialNapoli, una formazione da sogno, modulo 4-3-3: ai cinque azzurri già sotto contratto che parteciperanno a Russia 2018 si aggiungono sei rinforzi individuati tra i possibili obiettivi di mercato.

Zielinski e Milik, punti di forza della Polonia, tra i protagonisti al Mondiale che stanno mostrando una condizione brillante in queste ultime amichevoli prima della partenza per la Russia. Piotr può giocare sulla linea degli attaccanti in un ipotetico tridente tutto napoletano con Milik centravanti e Mertens esterno sinistro. Dries ricopre quel ruolo nel Belgio di Martinez, oppure gioca a ridosso di Lukaku in coppia con Hazard ma non prima punta come ha fatto nel Napoli di Sarri. Polonia e Belgio sono due tra le possibili squadre rivelazione: tra i Diavoli Rossi ci sono anche due elementi monitorati dal Napoli, il difensore Meunier, a lungo seguito nella scorsa sessione di mercato e poi passato al Psg, e il centrocampista Dembelè tra i possibili rinforzi individuati a centrocampo e finito anche nel mirino dell’Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO