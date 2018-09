Montella promuove il Napoli: «Ancelotti è molto più pragmatico»

«Il Napoli sta trovando la sua identità, è sicuramente più pragmatico. I campionati si vincono anche col pragmatismo e non sempre giocando in maniera eccezionale, è quanto ci dice il nostro calcio, non conta giocare sempre a 100 all'ora». Promuove il nuovo corso dei partenopei con Ancelotti in panchina l'ex tecnico tra gli altri di Milan, Roma, Fiorentina e Siviglia, Vincenzo Montella.

L'Aeroplanino, ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1, prosegue il suo ragionamento. «Intanto il Napoli sta trovando i risultati ed è lì pronto a dare fastidio a tutti».

