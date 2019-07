di Antonino Siniscalchi

PIANO DI SORRENTO - In lutto il club Napoli di Piano di Sorrento. Si è spento Antonio Irolla, presidente del sodalizio azzurro fin dalla fondazione. Appartenente a una famiglia laboriosa e numerosa, Antonio Irolla condivideva la passione per il Napoli come la sua attività di fotografo. Sempre ironico nelle sue esternazioni, mai banale nelle sue considerazioni sulla quotidianità. Un personaggio nella più ampia accezione del termine.



Le sue foto raccontano la storia degli ultimi settant'anni di Piano di Sorrento, come le tante trasferte nel segno del Napoli. Al figlio Luigi tocca raccoglie il testimone di un personaggio ammirato e rispettato per la sua grande umanità e la passione infinita per il Napoli.



