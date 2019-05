Mourinho incorona Jorginho: «È il migliore d'Europa nel suo ruolo»

«Per me è tra i migliori d’Europa nel suo ruolo». Così José Mourinho parla del centrocampista italo-brasiliano, l'allenatore portoghese ha commentato la prestazione di Jorginho dopo il pareggio per 1-1 tra Eintracht Francoforte e Chelsea nell'andata delle semifinali di Europa League. «Il modo in cui controlla il gioco, recupera la palla o va in pressing sugli avversari è incredibile», ha confessato.



L'ex allenatore del Manchester United ha sorpreso un po' tutti con queste dichiarazioni, visto che in quel ruolo agiscono in Europa altri grandi interpreti come Modric o il suo ex giocatore Pogba, tanto da aver fatto storcere il naso a qualcuno. Ma il portoghese, già un anno fa, incensava le prestazioni di Jorginho, in quel momento faro del Napoli di Sarri, tanto che l'italo-brasiliano sembrava essere anche sulla lista della spesa dello United.

