Napoli, quella differenza d'abito tra Mertens e Milik che cambia tutto

di Anna Trieste

Quando nella stessa settimana si pareggiano due partite una premessa è d'obbligo: il pareggio è comunque un risultato utile e pareggiare è meglio che perdere. Certo, in base a questo ragionamento anche vincere sarebbe stato meglio che pareggiare però, oh, dopo un partitone in Champions con il Paris Saint-Germain un poco poco di fatica e un poco poco di stanchezza ci possono stare. E allora dal pareggio acciuffato ieri in extremis con la Roma bisogna trarre delle indicazioni positive.



La prima è che da oggi in poi Marekiaro a Napoli significherà tre cose: una discesa a mare di Posillipo, un calciatore slovacco quasi sindaco di Castel Volturno e il Capitano dei capitani del Napoli. Con lo stesso numero di presenze in azzurro di Bruscolotti, infatti, Hamsik diventa IL capitano per eccellenza. E farlo con una sconfitta in casa con la Roma sarebbe stato davvero poco onorevole. La seconda: dopo un calvario durato più o meno un anno, sulla panchina del Napoli è tornato Ghoulam. Certo, festeggiare con una vittoria sarebbe stato meglio. La terza: tra Milik e Mertens purtroppo, almeno al momento, Mertens vince su tutta la linea. E la ragione è semplice, ce la spiega Maradona. Una volta, infatti, Diego ebbe a dire che se fosse stato a un matrimonio tutto elegante, di bianco vestito, e gli avessero lanciato un pallone sporco di fango, lui non ci avrebbe pensato un attimo a stopparlo di petto. Ecco. Come ha dimostrato ieri, con due gol in fuorigioco e un terzo, quello buono per il pareggio, messo dentro con una sporca zampata, Mertens farebbe lo stesso. Milik no, Milik probabilmente andrebbe prima a cambiarsi per non sciupare il vestito. E se lo dice D10s...

