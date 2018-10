Napoli, ferma la fuga della Juve! Insigne c'è, Milik più di Mertens

di Pino Taormina

Carletto è stato avvisato da chi di dovere: la Roma è l'unica big italiana che non è mai stata battuta da Sarri al San Paolo in campionato (due sconfitte e un pareggio) nel suo triennio in azzurro. Insomma, l'avversario che più di tutti ha rotto le uova nel paniere negli ultimi tempi. Per la serie «gli esami non finiscono mai», ecco dunque un altro bivio determinante di questo inizio stagione, tenendo conto la Juventus ha ripreso a macinare avversari (e rigori generosi, diciamo così) a Empoli, ed è tornata a +7 dagli azzurri. Bisogna mettere da parte l'entusiasmo per la prestazione superba di Parigi e tuffarsi alla sfida con la squadra di Di Francesco che negli ultimi tempi appare assai simile a un re Travicello. Ad Ancelotti piace adattare le sue scelte al nemico ed è per questo che la formazione è sempre piena di dubbi. Per il resto vuole che di davvero immutabile resti lo spirito delle ultime partite. «Sarà una gara aperta e di qualità», ha spiegato venerdì al Mattino il tecnico di Reggiolo.



C'era una volta il derby del Sud, ma dalla morte di Ciro Esposito tutto è diventato molto peggio di prima. 30 mila spettatori e trasferta vietata ai tifosi romanisti. Ancelotti si porta dietro qualche dubbio che però non riguarda Lorenzo Insigne che ha recuperato dalla botta rimediata al Parc des Princeps. Probabilmente il ballottaggio tra Milik e Mertens questa volta sarà a vantaggio del polacco. Insigne è l'intoccabile e Carlo farebbe un'immensa fatica a metterlo da parte. Chi farà da spalla a Insigne verrà deciso stamane, alle 10,30, quando la squadra si presenterà a Castel Volturno dopo la notte passata a casa. Un altro dubbio riguarda Fabian: è in condizione e i suoi muscoli farebbero comodo. Ma Zielinski scalpita ed è in vantaggio sull'ex Betis. Dovrebbe cambiare la coppia di centrali: gioca Koulibaly (diffidato) e al suo fianco Maksimovic, con Hysaj e Rui a completare la linea a 4.



