Napoli-Genoa, biglietti in vendita da lunedì

Da lunedì saranno in vendita i biglietti per la gara contro il Genoa che si disputerà domenica 18 marzo alle 20.45 allo stadio San Paolo. I tagliandi saranno messi in vendita dalle 10 e possono essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket. Questi i prezzi. Tribuna Posillipo: 65 euro; Tribuna Nisida 40 euro; Tribuna Family 15,00 euro / 5 (tariffa ridotta); distinti 28 euro; curve 14 euro.

