Napoli, 500 volte Hamsik: «Questa è la maglia che amo»

500 presenze in maglia azzurra, un record che in pochi possono vantare. Giuseppe Bruscolotti, Antonio Juliano e poi lui, Marek Hamsik, napoletano acquisito che da undici stagioni ormai difende i colori azzurri. «Ricordo molto bene la mia prima partita con questa maglia», le parole dello slovacco. «Nel 2007 ho fatto il mio esordio in Coppa Italia contro il Cesena. Vincemmo quella gara per 4-0, giocai tutto il match e segnai anche il mio primo gol. Quella sera non avrei mai immaginato di raggiungere le 500 presenze».



Invece, subentrando nel secondo tempo della gara contro la Sampdoria, Hamsik ha potuto tagliare un traguardo importante. «Sono solo statistiche, semplici numeri», ha continuato il capitano azzurro. «Ma sono felicissimo di essere riuscito a vestire così tante volte la maglia della squadra che amo. È davvero un'emozione». Nel mirino di Marek, ora, le 511 presenze complessive di Bruscolotti, che lo renderebbero l'azzurro più presente di sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA