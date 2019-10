Napoli in giro per il mondo: 12 nazionali, il derby di Elmas

Catel Volturno si svuoterà questa settimana, sono ben dodici gli azzurri convocati infatti dalle rispettive nazionali per questa seconda sosta di campionato. Ad affrontarsi in un faccia a faccia importante saranno Polonia e Macedonia, sulla strada per Euro 2020. Milik e Zielinski, dunque, attualmente al primo posto del girone, sfideranno il neo azzurro Eljif Elmas.



Norvegia-Spagna (12 ottobre) e Svezia-Spagna (15 ottobre) saranno le gare di Fabián Ruiz con le Furie Rosse, mentre Insigne, Meret e Di Lorenzo andranno in campo con l'Itaia contro la Grecia e il Liechtenstein. Mertens ed il Belgio se la vedranno con San Marino ed il Kazakhistan sulla strada per i prossimi Europei, mentre Mario Rui ha raggiunto la selezione portoghese per le sfide a Lussemburgo ed Ucraina.



Solo amichevoli per gli altri azzurri: Lozano ha raggiunto il Messico in vista delle sfide contro Bermuda e Panama. Cile ed Algeria le avversarie della Colombia di David Ospina, giocherà invece contro il Brasile il Senegal di Kalidou Koulibaly.

