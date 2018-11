Napoli, 14 azzurri in nazionale: sfida Insigne-Rui e la prima di Allan

Novanta minuti difficilissimi contro il Genoa, poi gli azzurri si divideranno per raggiungere le rispettive nazionali in questa sosta di campionato che potrà decidere le sorti di molti. Sono 14 i calciatori del Napoli convocati a questo giro, con la prima volta di Allan e il Brasile che ovviamente fa notizia: il verdeoro sarà disponibile per le prossime due amichevoli in programma, Brasile-Uruguay (16 novembre a Londra) e Brasile-Camerun (20 novembre a Milton Keynes).



Un faccia a faccia importante sarà quello tra Lorenzo Insigne e Mario Rui: Italia e Portogallo si sfideranno il prossimo 17 novembre a Milano e si giocheranno anche il primato del girone di Nations League. In campo anche Marek Hamsik per Slovacchia-Ucraina (16 novembre a Trnava) e Repubblica Ceca-Slovacchia (19 novembre a Praga) così come Dries Mertens convocato per la doppia sfida di Uefa Nations League: Belgio-Islanda (15 novembre a Bruxelles) e Svizzera-Belgio (18 novembre a Lucerna).



I due polacchi Milik e Zielinski voleranno insieme verso Polonia-Repubblica Ceca (15 novembre a Danzica) e in Portogallo-Polonia, match di Uefa Nations League (20 novembre a Guimaraes), mentre Hysaj sarà di scena nel match di Uefa Nations League Albania-Scozia (19 novembre a Skhoder) e nell'amichevole Albania-Galles (20 novembre al Elbasan) con Rog che seguirà la Croazia per la doppia gara di Uefa Nations League: Croazia-Spagna (15 novembre a Zagabria) e Inghilterra-Croazia (18 novembre a Londra).



Tre gli azzurri con le nazionali africane. Ounas sarà impegnato nel match di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Togo-Algeria, in programma il 18 novembre, Guinea Equatoriale-Senegal del 17 novembre per Kalidou Koulibaly e Guinea-Costa D'Avorio del 18 novembre per Amadou Diawara. Due i napoletani per le Under 21: la Spagna ha chiamato Fábian Ruiz per i match amichevoli contro Danimarca e Francia, Luperto sarà invece con l'Italia per la doppia amichevle dell'Under 21: Italia-Inghilterra (15 novembre a Ferrara) e Italia-Germania (19 novembre a Reggio Emilia) .



