Napoli, è un 2017 da record: da quello di punti a quello di gol

I record del Napoli



45

PUNTEGGIO RECORD

Con i tre punti conquistati contro la Sampdoria questo 2017/18 resta con il miglior rendimento nella storia del Napoli avendo lo stesso score del 1987/88 quando, dopo diciotto giornate, gli azzurri avevano conquistato gli stessi 14 successi e 3 pareggi, con un ko. Con 45 punti il 2017/18 ha dieci punti in più sul 2016/17 (35) e sette sul 2015/16 (38).



41

I GOL IN 18 GIORNATE

Mai il Napoli aveva segnato tanto in serie A. Il precedente bottino-record degli azzurri erano le 40 reti segnate nello scorso torneo. Al terzo posto ora troviamo i 38 gol delle prime diciotto giornate del 1957/58.

