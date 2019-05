Napoli, 30 anni dalla vittoria Uefa di Stoccarda: inviate il vostro ricordo

Venerdì 17 maggio saranno trent'anni esatti dalla magica notte di Stoccarda, nella quale il Napoli di Maradona e Careca alzò al cielo la Coppa Uefa. Un'impresa storica, che segnò il riscatto di tanti meridionali, soprattutto all'estero. Correva l'anno 1989. Due settimane prima, il 3 maggio, allo stadio San Paolo la partita finì 2-1 per i partenopei, che in precedenza avevano eliminato Paok, Lokomotive Lipsia, Juventus e Bayern Monaco.







Al Neckarstadion di Stoccarda il match terminò 3-3. Dopo meno di venti minuti Alemão portò in vantaggio gli azzurri; Jürgen Klinsmann trovò la rete del pareggio ma dieci minuti dopo Ciro Ferrara segnò la rete del sorpasso. Nella ripresa ecco il 3-1 del Napoli con Careca, poi i tedeschi accorciarono prima le distanze con l'autorete di Fernando De Napoli e infine pareggiarono con Nils Schmäler.







