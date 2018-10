Napoli, a Castel Volturno una pizza speciale per Allan e Ancelotti

Si chiama Enrico Porzio ed è un piazzaiolo. Ma innanzitutto è un grande tifoso del Napoli. È per questo che stamattina si è fatto trovare all'esterno dei cancelli di Castel Volturno per consegnare di persona una pizza speciale per Allan e Ancelotti. Una pizza con tanto di volti disegnati sopra, quelli del centrocampista brasiliano e dell'allenatore del Napoli. Decisamente una bella iniziativa per rendere omaggio a due di quelli che al momento sono tra i maggiori artefici di questo inizio di stagione così brillante da parte degli azzurri.





