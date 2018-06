Napoli, a centrocampo Ancelotti insegue Rudy del Bayern

Simone Verdi subito, ora sotto con il portiere. Il mercato del Napoli è in pieno fermento per dare a Carlo Ancelotti una squadra rinnovata ma già completa all'avvio del suo ciclo, il 9 luglio. Dopo l'annuncio di De Laurentiis, è stato lo stesso Verdi a confermare, finita Italia-Olanda, il suo passaggio in azzurro. Arriverà a Napoli - come alternativa di Callejon o come suo sostituto se lo spagnolo dovesse partire - dopo un'ottima stagione al Bologna chiusa con dieci gol e altrettanti assist. L'esterno firmerà un quinquennale da circa 2 milioni a stagione, mentre De Laurentiis pagherà 20 milioni al Bologna.



Per il centrocampo c'è una trattativa con Sebastian Rudy, del Bayern Monaco, molto apprezzato da Ancelotti: classe '90, valore di mercato intorno ai 15 milioni, ha disputato quest'anno 25 partite in Bundesliga con un gol all'attivo. In porta il Bayer Leverkusen non vuole fare sconti sulla clausola rescissoria da 28 milioni per Bernd Leno. «Può partire ma solo alle nostre condizioni, siamo comunque in costante scambio con Bernd e il suo manager», ha precisato oggi il ds dei tedeschi Rudy Voeller, ricordando che il Napoli aveva cercato Leno già lo scorso anno «ma - ha detto - non avevamo un'alternativa equivalente. Ora con l'arrivo di Hradecky abbiamo un successore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA