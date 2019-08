Napoli a cinque stelle col Marsiglia E Fabián riprende ad allernarsi

di Roberto Ventre

Il Napoli con l'attacco a quattro stelle che ha sbancato Edimburgo contro il Liverpool verrà riproposto domenica a Marsiglia. Ancelotti punta su una squadra incisiva ma che non perda equilibrio in fase difensiva. E con il ritorno in gruppo di Fabian Ruiz, il miglior giocatore dell'Europeo under 21, le stelle offensive diventeranno cinque.



LE QUATTRO PUNTE

Milik terminale più avanzato, Mertens in appoggio, Callejon e Insigne sulle fasce pronti ad accentrarsi e colpire. Un 4-2-3-1 chiaro in fase offensiva con le tre mezzepunte alle spalle di Arek, modulo che si trasforma in 4-4-2 in fase difensiva con i due esterni Callejon e Insigne che si abbassano per andare a coprire e aiutare a centrocampo i due centrali. E Fabian Ruiz, che ha ricominciato ieri ad allenarsi a Castel Volturno, rappresenterà un valore aggiunto importantissimo per Ancelotti: il tecnico oltre che nelle due posizioni a centrocampo potrebbe decidere di schierarlo anche da trequartista (il ruolo ricoperto da Mertens) alle spalle di Milik. Allan invece raggiungerà gli azzurri direttamente negli States per le due amichevoli contro il Barcellona e sarà il mediano indispensabile davanti alla difesa per assicurare il lavoro di filtro necessario in fase di non possesso (la batteria dei centrocampisti è completata dal giovane Gaetano che dopo aver superato gli esami nei test in Trentino farà parte del gruppo azzurro).





