Napoli, a gonfie vele la vendita dei mini abbobamenti Champions

E' cominciata la vendita dei mini abbonamenti Champions per le partite contro Psg e Stella Rossa. Buona la risposta per la prima proposta che comprendeva tre partite, anche quella già giocata con il Liverpool. Il successo sui reds ha contibuito ad alzare l'entusiasmo e si attende già dai prossimi giorni un'impennata della vendita dei mini abbonamenti per le prossime due partite di Champions al San Paolo in programma il 6 il 28 novembre.



Questi i prezzi:



Tribuna d’Onore 260 euro (più 3 di prevendita, acquistabile esclusivamente presso i punti plus), Tribuna Posillipo 190

(più tre di prevendita), Tribuna Nisida 110 (più tre di prevendita), Distinti 80 euro (più 3 di prevendita), curve 45 euro (più 3,00 di prevendita)

