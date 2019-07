Napoli, abbonamenti low cost: così De Laurentiis punta ai 40mila

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



È una campagna abbonamenti rivoluzionaria. Nel modo, certo, ma non solo. Nella forma e anche nella sostanza. I prezzi più bassi della storia, la possibilità nell'era della tessera del tifoso di poter cedere l'abbonamento a un amico o a un familiare, la possibilità di assistere - con quell'abbonamento - all'allenamento del Napoli di Ancelotti. Alessandro Formisano, head of operation del club, è un fiume in piena. Recita come fosse un rosario le cifre dei prezzi degli abbonamenti della prossima stagione e si lascia sfuggire la speranza sua e di Aurelio De Laurentiis: «Puntiamo a vendere 40mila tessere questa estate».



