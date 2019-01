La Procura della Figc ha trasmesso la chiusura delle indagini sui fascicoli aperti per le «dichiarazioni lesive» sugli arbitraggi fatte dai presidenti del Genoa, Enrico Preziosi (contestò la direzione di gara della partita all'Olimpico con la Roma), del Napoli, Aurelio De Laurentiis (che alla vigilia della sfida con l'Inter ha polemizzato per la designazione di Mazzoleni) e del Torino, Urbano Cairo. Nei prossimi giorni il procuratore Giuseppe Pecoraro, trascorsi i termini per la presentazione delle memorie difensive (previsto anche il patteggiamento), valuterà se procedere ad eventuali deferimenti.

